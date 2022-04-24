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Кабель КГТП-ХЛ 3х16+1х6,0

КГТП-ХЛ 3х16+1х6,0
0.150
км
ООО «ТПК «Форес»
Домодедово
КГТП-ХЛ 3х16+1х6,0
0.719
км
ООО «ТД «Толедо»
Нижний Новгород
КГТП-ХЛ 3х16+1х6,0
0.422
км
ООО «ТД «Толедо»
Нижний Новгород
КГТП-ХЛ 3х16+1х6,0
1.218
км
ООО «Кабельмаг»
Москва
КГТП-ХЛ 3х16+1х6,0
1.051
км
ООО «ТД «Толедо»
Нижний Новгород
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