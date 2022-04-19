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Кабель КГТП-ХЛ 3х1,5

КГТП-ХЛ 3х1,5
0.242
км
ООО «АльфаТех»
Ярославль
КГТП-ХЛ 3х1,5
11.780
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КГТП-ХЛ 3х1,5
1.845
км
62,00 RUB
ООО РСК
Санкт-Петербург
КГТП-ХЛ 3х1,5
0.012
км
54 000,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КГТП-ХЛ 3х1,5
3.215
км
ООО «Квин»
Пермь
КГТП-ХЛ 3х1,5
0.248
км
67,56 RUB
ООО «МегаСнаб СПБ»
Санкт-Петербург
КГТП-ХЛ 3х1,5
0.165
км
ООО «МКК»
Екатеринбург
КГТП-ХЛ 3х1,5
0.150
км
ООО «ТПК «Форес»
Домодедово
КГТП-ХЛ 3х1,5
49.976
км
ООО «Конкорд»
Смоленск
КГТП-ХЛ 3х1,5
0.000
км
ЗАО «Кристалл»
Киров
КГТП-ХЛ 3х1,5
0.545
км
ЗАО «Кристалл»
Киров
КГТП-ХЛ 3х1,5
5.600
км
ООО «Конкорд»
Смоленск
КГТП-ХЛ 3х1,5
34.035
км
ООО «ТД «Толедо»
Нижний Новгород
КГТП-ХЛ 3х1,5
19.036
км
ООО «ТД «Толедо»
Нижний Новгород
КГТП-ХЛ 3х1,5
1.189
км
ООО «КабельСнаб»
Красноярск
КГТП-ХЛ 3х1,5
11.110
км
ООО «Кабельмаг»
Москва
КГТП-ХЛ 3х1,5
0.036
км
ООО «Кабельмаг»
Москва
КГТП-ХЛ 3х1,5
29.448
км
ООО «Кабельмаг»
Москва
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