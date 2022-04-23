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Кабель КГТП-ХЛ 2х0,75

КГТП-ХЛ 2х0,75
0.296
км
ООО «Нокстон 2000»
Москва
КГТП-ХЛ 2х0,75
0.130
км
24,00 RUB
ООО РСК
Санкт-Петербург
КГТП-ХЛ 2х0,75
0.300
км
ООО «ТПК «Форес»
Домодедово
КГТП-ХЛ 2х0,75
0.615
км
ЗАО «Кристалл»
Киров
КГТП-ХЛ 2х0,75
166
шт
ЗАО «Кристалл»
Киров
КГТП-ХЛ 2х0,75
1.500
км
ООО «НКЗ Кабель-Центр»
Новосибирск
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