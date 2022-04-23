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Кабель КГТП 5х2,5

КГТП 5х2,5
0.500
км
ООО «Кабель-Комплект»
Санкт-Петербург
КГТП 5х2,5
0.000
км
ООО «ЭТМС»
Подольск
КГТП 5х2,5
0.159
км
152 250,00 RUB
ООО «КабельПрофРесурс»
Пермь
КГТП 5х2,5
0.100
км
ООО «ТД МКМ-Кабель»
Москва
КГТП 5х2,5
0.060
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
КГТП 5х2,5
0.100
км
ООО «Конкорд»
Смоленск
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