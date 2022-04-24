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Кабель КГТП 5х1,5

КГТП 5х1,5
0.076
км
ООО «ТоргКабель»
Чебоксары
КГТП 5х1,5
0.076
км
АО «МарПосадКабель»
Мариинский Посад
КГТП 5х1,5
0.124
км
ООО «Конкорд»
Смоленск
КГТП 5х1,5
0.400
км
ООО «Конкорд»
Смоленск
КГТП 5х1,5
0.364
км
ООО «ККЗ «ЕвКабель»
Евпатория
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