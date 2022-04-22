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Кабель КГТП 4х1,5

КГТП 4х1,5
0.453
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КГТП 4х1,5
0.300
км
ООО «Кабель-Комплект»
Санкт-Петербург
КГТП 4х1,5
0.081
км
98 100,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КГТП 4х1,5
0.170
км
ООО «ЭТМС»
Подольск
КГТП 4х1,5
0.395
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
КГТП 4х1,5
0.155
км
АО «МарПосадКабель»
Мариинский Посад
КГТП 4х1,5
0.211
км
ООО «Конкорд»
Смоленск
КГТП 4х1,5
0.695
км
АО «Форум электро»
Москва
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