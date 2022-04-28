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Кабель КГТП 3х95+1х35

КГТП 3х95+1х35
0.400
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
КГТП 3х95+1х35
0.028
км
ООО «Кабельмаг»
Москва
КГТП 3х95+1х35
0.162
км
ООО «Кабельмаг»
Москва
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