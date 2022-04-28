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Кабель КГТП 3х35+1х10

КГТП 3х35+1х10
0.197
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
КГТП 3х35+1х10
1.272
км
ООО «Кабельмаг»
Москва
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