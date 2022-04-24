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Кабель КГТП 3х25+1х10

КГТП 3х25+1х10
0.450
км
ООО «Кабель-Комплект»
Санкт-Петербург
КГТП 3х25+1х10
0.102
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
КГТП 3х25+1х10
0.103
км
АО «МосКабельКомплект»
Мытищи
КГТП 3х25+1х10
0.995
км
ООО «Кабельмаг»
Москва
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