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Кабель КГТП 3х2,5+1х1,5

КГТП 3х2,5+1х1,5
0.743
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
КГТП 3х2,5+1х1,5
0.017
км
ООО «ДЕЛК»
Воронеж
КГТП 3х2,5+1х1,5
0.560
км
ООО «Конкорд»
Смоленск
КГТП 3х2,5+1х1,5
0.100
км
ООО «Конкорд»
Смоленск
КГТП 3х2,5+1х1,5
3.824
км
ООО «Кабельмаг»
Москва
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