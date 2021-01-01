1. Токопроводящие многопроволочные медные жилы 2. Изоляция из термоэластопласта. Возможно наложение на токопроводящую жилу синтетической плёнки для предотвращения прилипания изоляции 3. Скрученные жилы многожильных кабелей покрыты тальком или слоем синтетической плёнки 4. Оболочка из термоэластопласта

Применение кабеля КГТП 2х70

— Кабели КГТП предназначены для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям при переменном напряжении 0,66 кВ частотой до 400 Гц

— Силовым кабелем КГТП обеспечивают подключение временных объектов, например, стройплощадок

— Кабелем присоединяют объекты к генераторным установкам на открытой местности

— Кабелем также оснащают продукцию тяжелого машиностроения, речные и морские суда

— Кабелем КГТП выполняют электропроводку в том числе силовую и сигнальную в шахтах и открытых выработках

— Кабелем КГТП запитывают подъёмно-транспортное оборудование

— Производителем установлен срок службы 4 года, поэтому использовать КГТП для оборудования стационарных электрических сетей нецелесообразно