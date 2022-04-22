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Кабель КГТП 2х2,5

КГТП 2х2,5
0.012
км
90,11 RUB
ИП Кабаченко Д.Д.
Москва
КГТП 2х2,5
11.000
км
ООО «Кабель-Комплект»
Санкт-Петербург
КГТП 2х2,5
0.001
км
86 900,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КГТП 2х2,5
0.103
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
КГТП 2х2,5
0.000
км
41 814,68 RUB
АО «МарПосадКабель»
Мариинский Посад
КГТП 2х2,5
31.717
км
ООО «Конкорд»
Смоленск
КГТП 2х2,5
0.300
км
ООО «Конкорд»
Смоленск
КГТП 2х2,5
0.010
км
ООО «Кабельмаг»
Москва
КГТП 2х2,5
0.316
км
ООО ЭТК «Электрик»
Ростов-на-Дону
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