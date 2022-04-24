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Кабель КГТП 1х95

КГТП 1х95
0.070
км
ООО «Энерго Консалт»
Москва
КГТП 1х95
0.543
км
ООО ТД «Кабельная Индустрия»
Уфа
КГТП 1х95
0.510
км
ООО «ГК Кабель-Трейд»
Москва
КГТП 1х95
0.004
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
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