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Кабель КГТП 1х6,0

КГТП 1х6,0
2.555
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КГТП 1х6,0
0.350
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
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