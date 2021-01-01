Применение кабеля КГН-Т 2х25+1х16

— Силовые кабели КГН-Т на 0,66 кВ предназначены для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям при переменном напряжении 0,66 кВ частотой до 400 Гц или постоянном напряжении 1 кВ, при изгибах с радиусом не менее 8 диаметров кабеля при допустимой температуре нагрева токопроводящих жил до 75 °С

— Устойчивость изоляционной оболочки к воздействию воды, смазочных веществ и разных агрессивных химикатов, позволяют применять кабель КГН-Т в шахтах, погребах, на предприятиях с высокой влажностью, подводных лодках, а также в сельском хозяйстве. Кабели с небольшим сечением могут использоваться для подсоединения бытовых и хозяйственных приборов

— Кабель КГН-Т отлично функционирует в тропической местности, потому что может справляться с влиянием плесени и грибков