1. Токопроводящие многопроволочные медные лужёные жилы 2. Изоляция из резины. Возможно наложение на токопроводящую жилу синтетической плёнки для предотвращения прилипания изоляции 3. Скрученные жилы многожильных кабелей покрыты тальком или слоем синтетической плёнки 4. Одно- или двухслойная оболочка из не распространяющей горение маслостойкой резины
Применение кабеля КГН-Т 2х16+1х6,0
— Силовые кабели КГН-Т на 0,66 кВ предназначены для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям при переменном напряжении 0,66 кВ частотой до 400 Гц или постоянном напряжении 1 кВ, при изгибах с радиусом не менее 8 диаметров кабеля при допустимой температуре нагрева токопроводящих жил до 75 °С — Устойчивость изоляционной оболочки к воздействию воды, смазочных веществ и разных агрессивных химикатов, позволяют применять кабель КГН-Т в шахтах, погребах, на предприятиях с высокой влажностью, подводных лодках, а также в сельском хозяйстве. Кабели с небольшим сечением могут использоваться для подсоединения бытовых и хозяйственных приборов — Кабель КГН-Т отлично функционирует в тропической местности, потому что может справляться с влиянием плесени и грибков
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Остаток
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