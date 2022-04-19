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Кабель КГН 5х4,0

КГН 5х4,0
0.503
км
ООО «Элек»
Санкт-Петербург
КГН 5х4,0
0.503
км
ООО «Кунгур Кабель»
Пермь
КГН 5х4,0
Под заказ
км
ООО «Электротехнические Системы»
Москва
КГН 5х4,0
0.015
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КГН 5х4,0
0.515
км
ООО «Весткаб»
Санкт-Петербург
КГН 5х4,0
0.016
км
213 700,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КГН 5х4,0
0.600
км
ООО «Кабельная Компания «ИНТРО»
Екатеринбург
КГН 5х4,0
1.544
км
411,59 RUB
ООО «Проводник»
Химки
КГН 5х4,0
0.009
км
ИП Мартюшев Е.А.
Омск
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