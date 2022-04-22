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Кабель КГН 5х2,5

КГН 5х2,5
0.132
км
ООО ТД «Базис»
Екатеринбург
КГН 5х2,5
0.010
км
АО «СпецКабель»
Санкт-Петербург
КГН 5х2,5
0.007
км
ООО «Электротехнические Системы»
Москва
КГН 5х2,5
0.500
км
ООО «УКС Энергия»
Москва
КГН 5х2,5
0.100
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КГН 5х2,5
0.510
км
ООО «Весткаб»
Санкт-Петербург
КГН 5х2,5
0.011
км
133 800,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КГН 5х2,5
0.100
км
ООО «Кабельная Компания «ИНТРО»
Екатеринбург
КГН 5х2,5
0.001
км
ООО «Кабельмаг»
Москва
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