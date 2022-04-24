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Кабель КГН 5х1,5

КГН 5х1,5
0.296
км
ООО «Электротехнические Системы»
Москва
КГН 5х1,5
0.070
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
КГН 5х1,5
0.901
км
ООО «Компания Кабельный Комплекс»
Пермь
КГН 5х1,5
0.043
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КГН 5х1,5
2.118
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КГН 5х1,5
0.199
км
ООО «Кабельная Компания «ИНТРО»
Екатеринбург
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