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Кабель КГН 3х6,0+1х4,0

КГН 3х6,0+1х4,0
0.015
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КГН 3х6,0+1х4,0
0.290
км
ООО «Весткаб»
Санкт-Петербург
КГН 3х6,0+1х4,0
0.133
км
ООО «Кабельные Системы»
Санкт-Петербург
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