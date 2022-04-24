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Кабель КГН 3х50+1х16

КГН 3х50+1х16
0.020
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КГН 3х50+1х16
0.499
км
ООО «Весткаб»
Санкт-Петербург
КГН 3х50+1х16
0.570
км
ООО «МаксЭнергоСбыт»
Санкт-Петербург
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