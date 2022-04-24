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Кабель КГН 3х35+1х10

КГН 3х35+1х10
0.063
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КГН 3х35+1х10
0.418
км
ООО «Весткаб»
Санкт-Петербург
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