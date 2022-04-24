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Кабель КГН 3х25

КГН 3х25
0.012
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КГН 3х25
0.284
км
ООО «ЭлКаб+»
Екатеринбург
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