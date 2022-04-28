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Кабель КГН 3х25+1х10

КГН 3х25+1х10
0.127
км
ООО «ЯрКо»
Красноярск
КГН 3х25+1х10
0.801
км
ООО «Весткаб»
Санкт-Петербург
КГН 3х25+1х10
0.500
км
ООО «МаксЭнергоСбыт»
Санкт-Петербург
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