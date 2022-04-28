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Кабель КГН 3х120+1х35

КГН 3х120+1х35
0.010
км
АО «РКК»
Москва
КГН 3х120+1х35
0.221
км
ООО «Весткаб»
Санкт-Петербург
КГН 3х120+1х35
1.148
км
5 000,00 RUB
ООО «ТД «КабельСпецСтрой»
Санкт-Петербург
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