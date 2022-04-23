КОНСТРУКЦИЯ КАБЕЛЯ КГН:



1- Токопроводящая жила - медная, многопроволочная, круглой формы, 5 класса по ГОСТ 22483.

2- Разделительный слой - синтетическая пленка, допускается наложение изоляции без пленки при отсутствии залипания резины.

3- Изоляция - из резины изоляционной. Изолированные жилы имеют отличительную расцветку сплошную или в виде продольной полосы.

4- Оболочка кабелей, изготовлена из резины шланговой стойкой к попадания на оболочку дезинфицирующих и агрессивных веществ, а также смазочных масел.





ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАБЕЛЯ КГН:

Предназначены для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям при переменном напряжении 660 В частотой до 400 Гц или постоянном напряжении 1000 В, при изгибах с радиусом не менее 8 диаметров кабеля при допустимой температуре нагрева токопроводящих жил до 75 С. Кабели марки КГН используются при возможности попадания на оболочку дезинфицирующих и агрессивных веществ, а также смазочных масел