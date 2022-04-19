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Кабель КГН 2х4,0

КГН 2х4,0
1.023
км
ООО «Элек»
Санкт-Петербург
КГН 2х4,0
1.023
км
ООО «Кунгур Кабель»
Пермь
КГН 2х4,0
0.400
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КГН 2х4,0
0.236
км
ООО «Кабельные Системы»
Санкт-Петербург
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