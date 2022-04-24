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Кабель КГН 2х1,5

КГН 2х1,5
0.224
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КГН 2х1,5
5.200
км
ООО «ТД Энергоальянс»
Москва
КГН 2х1,5
0.401
км
ООО «Кабельные Системы»
Санкт-Петербург
КГН 2х1,5
0.045
км
ООО «Электротехнические Системы»
Москва
КГН 2х1,5
2.731
км
ООО «Кабельная Компания «ИНТРО»
Екатеринбург
КГН 2х1,5
1.000
км
52,87 RUB
ООО «ТКС»
Краснодар
КГН 2х1,5
0.992
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КГН 2х1,5
2.179
км
ООО «ЕФК»
Видное
КГН 2х1,5
0.627
км
81,39 RUB
ООО «Проводник»
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