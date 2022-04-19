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Кабель КГН 1х6,0

КГН 1х6,0
0.870
км
ООО «Элек»
Санкт-Петербург
КГН 1х6,0
0.870
км
ООО «Кунгур Кабель»
Пермь
КГН 1х6,0
0.276
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
КГН 1х6,0
3.142
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КГН 1х6,0
0.814
км
ООО «Электротехнические Системы»
Москва
КГН 1х6,0
0.980
км
ООО «Проводник»
Химки
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