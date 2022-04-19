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Кабель КГН 1х35

КГН 1х35
0.530
км
ООО «Элек»
Санкт-Петербург
КГН 1х35
0.530
км
ООО «Кунгур Кабель»
Пермь
КГН 1х35
0.012
км
ООО «АльфаТех»
Ярославль
КГН 1х35
0.009
км
ООО «ЭнергоТранзит»
Новосибирск
КГН 1х35
0.005
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КГН 1х35
0.100
км
308,12 RUB
ООО «Телмарк»
Санкт-Петербург
КГН 1х35
0.010
км
ООО «Электротехнические Системы»
Москва
КГН 1х35
0.619
км
ООО «Кабельная Компания «ИНТРО»
Екатеринбург
КГН 1х35
0.701
км
546,78 RUB
ООО «Проводник»
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