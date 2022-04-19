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Кабель КГН 1х16

КГН 1х16
0.487
км
ООО «Элек»
Санкт-Петербург
КГН 1х16
0.487
км
ООО «Кунгур Кабель»
Пермь
КГН 1х16
0.019
км
ООО «Горизонт»
Щелково
КГН 1х16
0.005
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КГН 1х16
0.190
км
ООО «Электротехнические Системы»
Москва
КГН 1х16
0.800
км
ООО «ТД Энергоальянс»
Санкт-Петербург
КГН 1х16
1.407
км
ООО «Кабельная Компания «ИНТРО»
Екатеринбург
КГН 1х16
0.645
км
274,03 RUB
ООО «Проводник»
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