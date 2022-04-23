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Кабель КГН 1х10

КГН 1х10
0.008
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КГН 1х10
0.412
км
104 400,00 RUB
ООО «КабельПрофРесурс»
Пермь
КГН 1х10
0.171
км
ООО «Электротехнические Системы»
Москва
КГН 1х10
0.259
км
168,83 RUB
ООО «Проводник»
Химки
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