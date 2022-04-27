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КГЭШ 3х4,0+1х2,5

КГЭШ 3х4,0+1х2,5
0.029
км
ООО «ПромТэк»
Пермь
КГЭШ 3х4,0+1х2,5
0.139
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
КГЭШ 3х4,0+1х2,5
0.005
км
100 000,00 RUB
ООО «ПКО ЭнергоГрупп»
Челябинск
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