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КГЭШ 3х25+1х10+3х4,0

КГЭШ 3х25+1х10+3х4,0
0.450
км
ООО «Ресурс Прикамья»
Пермь
КГЭШ 3х25+1х10+3х4,0
0.057
км
ООО «Режевской кабельный завод»
Реж
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