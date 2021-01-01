Применение кабеля КГЭН 3х35+1х10+1х6,0 - 6кВ

— Кабели предназначены для присоединения экскаваторов и других передвижных машин или электроустановок к электрическим сетям с изолированной нейтралью при номинальном напряжении переменного тока номинальной частоты 50 Гц основных жил - 6000 В, вспомогательной - 380 В

— Кабели предназначены для эксплуатации на открытом воздухе. Преимущественно применяются для экскаваторов и других передвижных механизмов, оборудованных аппаратурой автоматического отключения при однофазном замыкании на землю

— Изоляция кабелей устойчива к воздействию озона в течение 3 часов при концентрации 0,0015%. Кабели в тропическом исполнении стойки к поражению плесневыми грибами. Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке