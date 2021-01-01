1. Токопроводящие многопроволочные медные жилы 2. Экран из электропроводящей резины 3. Изоляция из резины 4. Экран из электропроводящей резины 5. Разделительный слой из синтетической плёнки. Допускается отсутствие разделительного слоя 6. Двухслойная оболочка из не распространяющей горение маслостойкой резины
Применение кабеля КГЭН 3х35+1х10+1х6,0 - 6кВ
— Кабели предназначены для присоединения экскаваторов и других передвижных машин или электроустановок к электрическим сетям с изолированной нейтралью при номинальном напряжении переменного тока номинальной частоты 50 Гц основных жил - 6000 В, вспомогательной - 380 В — Кабели предназначены для эксплуатации на открытом воздухе. Преимущественно применяются для экскаваторов и других передвижных механизмов, оборудованных аппаратурой автоматического отключения при однофазном замыкании на землю — Изоляция кабелей устойчива к воздействию озона в течение 3 часов при концентрации 0,0015%. Кабели в тропическом исполнении стойки к поражению плесневыми грибами. Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке
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