1. Токопроводящие многопроволочные медные лужёные жилы 2. Экран из электропроводящей резины 3. Изоляция из резины 4. Экран из электропроводящей резины 5. Разделительный слой из синтетической плёнки. Допускается отсутствие разделительного слоя 6. Двухслойная оболочка из резины
Применение кабеля КГЭ-Т 3х95+1х25+1х10 - 6кВ
— Кабель КГЭ-Т - это силовой гибкий экранированный кабель в тропическом исполнении на напряжение 6 кВ. Соответствуют требованиям ГОСТ 31945-2012. — Кабель КГЭ-Т предназначен для присоединения экскаваторов и других передвижных механизмов или электроустановок при открытых горных работах к электрическим сетям с изолированной нейтралью при номинальном переменном напряжении 6 кВ номинальной частоты до 50 Гц основных жил и 380 В на вспомогательной жиле. — Кабель КГЭ-Т не должен подвергаться воздействию раздавливающих и ударных нагрузок. Кабель должен иметь концевые заделки основных жил. Не допускается эксплуатация кабеля с поврежденной оболочкой. — При эксплуатации кабеля КГЭ-Т жила заземления должна быть подключена к заземлителю, вспомогательная жила должна быть подсоединена к аппаратуре контроля целостности жилы заземления, обеспечивающей сигнализацию и автоматическое отключение кабельной линии. — На подстанции и приключательном пункте фидер, питающий экскаватор, должен быть оборудован аппаратурой, обеспечивающей автоматическое отключение кабельной линии при замыкании на землю одной фазы. Время отключения должно быть не более 0,2 с, резервной защиты - не более 0,5 с. — В местах массовых проходов людей трасса кабеля должна быть обозначена предупредительными плакатами, выставленными на расстоянии не менее 1,5 м от кабеля. — Перемещение кабеля, находящегося под напряжением, вручную запрещается. Допускается подноска кабеля, находящегося под напряжением, обслуживающим персоналом в диэлектрических резиновых перчатках и ботах или захватами с диэлектрическими рукоятками. — При эксплуатации кабеля без вспомогательной жилы необходимо производить проверку целостности жилы заземления. Не допускается эксплуатация кабеля при неисправности жилы заземления и вспомогательной жилы. Для кабелей в холодостойком исполнении к марке кабеля добавляют через дефис буквы «ХЛ».
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