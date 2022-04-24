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Кабель КГЭ-ХЛ 3х70+1х16 - 6кВ

КГЭ-ХЛ 3х70+1х16 - 6кВ
0.921
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КГЭ-ХЛ 3х70+1х16 - 6кВ
Под заказ
м
ООО «СтройКабель»
Пермь
КГЭ-ХЛ 3х70+1х16 - 6кВ
0.075
км
ООО «ЭлКаб+»
Екатеринбург
КГЭ-ХЛ 3х70+1х16 - 6кВ
0.000
км
ООО «Кабельный центр-Екатеринбург»
Екатеринбург
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