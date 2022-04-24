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Кабель КГЭ-ХЛ 3х50+1х16 - 6кВ

КГЭ-ХЛ 3х50+1х16 - 6кВ
Под заказ
м
ООО «СтройКабель»
Пермь
КГЭ-ХЛ 3х50+1х16 - 6кВ
0.000
км
ООО «Кабельный центр-Екатеринбург»
Екатеринбург
КГЭ-ХЛ 3х50+1х16 - 6кВ
0.058
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
КГЭ-ХЛ 3х50+1х16 - 6кВ
0.056
км
ООО «Ресурс Прикамья»
Пермь
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