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Кабель КГЭ-ХЛ 3х35+1х10 - 6кВ

КГЭ-ХЛ 3х35+1х10 - 6кВ
0.174
км
2 413 800,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КГЭ-ХЛ 3х35+1х10 - 6кВ
0.079
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
КГЭ-ХЛ 3х35+1х10 - 6кВ
0.261
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КГЭ-ХЛ 3х35+1х10 - 6кВ
0.105
км
ООО «ПрофБизнесКонсалтинг»
Пермь
КГЭ-ХЛ 3х35+1х10 - 6кВ
Под заказ
м
ООО «СтройКабель»
Пермь
КГЭ-ХЛ 3х35+1х10 - 6кВ
0.071
км
ООО «Квин»
Пермь
КГЭ-ХЛ 3х35+1х10 - 6кВ
0.000
км
ООО «Кабельный центр-Екатеринбург»
Екатеринбург
КГЭ-ХЛ 3х35+1х10 - 6кВ
1.510
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
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