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Кабель КГЭ-ХЛ 3х25+1х10 - 6кВ

КГЭ-ХЛ 3х25+1х10 - 6кВ
0.715
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КГЭ-ХЛ 3х25+1х10 - 6кВ
0.015
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КГЭ-ХЛ 3х25+1х10 - 6кВ
1.056
км
ООО «Квин»
Пермь
КГЭ-ХЛ 3х25+1х10 - 6кВ
0.000
км
ООО «Кабельный центр-Екатеринбург»
Екатеринбург
КГЭ-ХЛ 3х25+1х10 - 6кВ
0.605
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
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