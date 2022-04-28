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Кабель КГЭ-ХЛ 3х16+1х6,0 - 6кВ

КГЭ-ХЛ 3х16+1х6,0 - 6кВ
0.304
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КГЭ-ХЛ 3х16+1х6,0 - 6кВ
0.000
км
ООО «Кабельный центр-Екатеринбург»
Екатеринбург
КГЭ-ХЛ 3х16+1х6,0 - 6кВ
0.504
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
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