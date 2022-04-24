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Кабель КГЭ-ХЛ 3х120+1х35 - 6кВ

КГЭ-ХЛ 3х120+1х35 - 6кВ
1.857
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КГЭ-ХЛ 3х120+1х35 - 6кВ
Под заказ
м
ООО «СтройКабель»
Пермь
КГЭ-ХЛ 3х120+1х35 - 6кВ
2.025
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
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