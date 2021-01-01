Кабель КГЭ 3х50+1х16+1х10 - 6кВ
Производители кабеля КГЭ 3х50+1х16+1х10 - 6кВ
- ООО «Камский кабель»Пермь
ГОСТ 31945-2012; ТУ 16.К73.02-88
Расшифровка кабеля КГЭ 3х50+1х16+1х10 - 6кВ
- Ккабель
- Ггибкий
- Ээластичный экран
- 3основные жилы
- 50номинальное сечение жилы мм2
- 1жила заземления
- 16номинальное сечение жилы мм2
- 1вспомогательная жила
- 10номинальное сечение жилы мм2
- 6кВноминальное напряжение
Характеристики кабеля КГЭ 3х50+1х16+1х10 - 6кВ
|Номинальное переменное напряжение
|основных жил 6 кВ частотой 50 Гц; вспомогательной жилы 0,38 кВ частотой 50 Гц
|Испытательное переменное напряжение
|основных жил 15 кВ частотой 50 Гц; вспомогательной жилы 2 кВ частотой 50 Гц
|Время выдержки при испытании
|5 мин
|Длительно допустимая токовая нагрузка
|213 А
|Сопротивление изоляции при 20 °С
|не менее 50 МОм/км
|Сопротивление экрана при 20 °С
|не более 300 Ом/км
|Строительная длина
|не менее 200 м
|Допустимая температура нагрева жил
|75 °C
|Минимальный радиус изгиба
|6 наружных диаметров
|Диапазон рабочих температур
|от −40 до 50 °C
|Срок службы
|не менее 3 лет с даты изготовления
Конструкция кабеля КГЭ 3х50+1х16+1х10 - 6кВ
1. Три многопроволочные медные круглые основные жилы. Одна многопроволочная медная круглая жила заземления. Одна многопроволочная медная круглая вспомогательная жила
2. Экран из электропроводящей резины под изоляцией основных жил.
3. Изоляция из резины. Жила заземления не имеет изоляции
4. Экран из электропроводящей резины поверх изоляции основных жил
5. Разделительный слой из синтетической плёнки. Допускается отсутствие разделительного слоя
6. Двухслойная оболочка из резины
2. Экран из электропроводящей резины под изоляцией основных жил.
3. Изоляция из резины. Жила заземления не имеет изоляции
4. Экран из электропроводящей резины поверх изоляции основных жил
5. Разделительный слой из синтетической плёнки. Допускается отсутствие разделительного слоя
6. Двухслойная оболочка из резины
Применение кабеля КГЭ 3х50+1х16+1х10 - 6кВ
— Кабели КГЭ предназначены для присоединения экскаваторов и других передвижных механизмов или электроустановок к электрическим сетям, оборудованным аппаратурой автоматического отключения при однофазном замыкании на землю при номинальном напряжении переменного тока номинальной частоты 50 Гц основных жил – 6 кВ, вспомогательной – 380 В;
— Кабель КГЭ не должен подвергаться воздействию раздавливающих и ударных нагрузок. Кабель должен иметь концевые заделки основных жил. Не допускается эксплуатация кабеля с поврежденной оболочкой;
— При эксплуатации кабеля КГЭ жила заземления должна быть подключена к заземлителю, вспомогательная жила должна быть подсоединена к аппаратуре контроля целостности жилы заземления, обеспечивающей сигнализацию и автоматическое отключение кабельной линии. На подстанции и приключательном пункте фидер, питающий экскаватор, должен быть оборудован аппаратурой, обеспечивающей автоматическое отключение кабельной линии при замыкании на землю одной фазы. Время отключения должно быть не более 0.2 с, резервной защиты – не более 0.5 с;
— В местах массовых проходов людей трасса кабеля должна быть обозначена предупредительными плакатами, выставленными на расстоянии не менее 1.5 м от кабеля. Перемещение кабеля, находящегося под напряжением, вручную запрещается;
— Допускается подноска кабеля, находящегося под напряжением, обслуживающим персоналом в диэлектрических резиновых перчатках и ботах или захватами с диэлектрическими рукоятками;
— При эксплуатации кабеля без вспомогательной жилы необходимо производить проверку целостности жилы заземления. Не допускается эксплуатация кабеля при неисправности жилы заземления и вспомогательной жилы;
— Для кабелей КГЭ в тропическом исполнении к марке кабеля добавляют через дефис букву «Т», а в холодостойком исполнении «ХЛ».
— Кабель КГЭ не должен подвергаться воздействию раздавливающих и ударных нагрузок. Кабель должен иметь концевые заделки основных жил. Не допускается эксплуатация кабеля с поврежденной оболочкой;
— При эксплуатации кабеля КГЭ жила заземления должна быть подключена к заземлителю, вспомогательная жила должна быть подсоединена к аппаратуре контроля целостности жилы заземления, обеспечивающей сигнализацию и автоматическое отключение кабельной линии. На подстанции и приключательном пункте фидер, питающий экскаватор, должен быть оборудован аппаратурой, обеспечивающей автоматическое отключение кабельной линии при замыкании на землю одной фазы. Время отключения должно быть не более 0.2 с, резервной защиты – не более 0.5 с;
— В местах массовых проходов людей трасса кабеля должна быть обозначена предупредительными плакатами, выставленными на расстоянии не менее 1.5 м от кабеля. Перемещение кабеля, находящегося под напряжением, вручную запрещается;
— Допускается подноска кабеля, находящегося под напряжением, обслуживающим персоналом в диэлектрических резиновых перчатках и ботах или захватами с диэлектрическими рукоятками;
— При эксплуатации кабеля без вспомогательной жилы необходимо производить проверку целостности жилы заземления. Не допускается эксплуатация кабеля при неисправности жилы заземления и вспомогательной жилы;
— Для кабелей КГЭ в тропическом исполнении к марке кабеля добавляют через дефис букву «Т», а в холодостойком исполнении «ХЛ».
Наименование Остаток Ед. изм. Цена с НДС Поставщик Запросить счет
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