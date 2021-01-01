1. Токопроводящие многопроволочные медные лужёные жилы 2. Изоляция из резины. Возможно наложение на токопроводящую жилу синтетической плёнки для предотвращения прилипания изоляции 3. Скрученные жилы многожильных кабелей покрыты тальком или слоем синтетической плёнки 4. Одно- или двухслойная оболочка из резины

Применение кабеля КГ-Т 2х25+1х10

— Силовые кабели КГ-Т на 0,66 кВ предназначены для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям при переменном напряжении 0,66 кВ частотой до 400 Гц или постоянном напряжении 1 кВ, при изгибах с радиусом не менее 8 диаметров кабеля при допустимой температуре нагрева токопроводящих жил до 75 °С

— Кабель в тропическом исполнении стоек к плесневым грибам