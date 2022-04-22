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Кабель КГ-ХЛ 5х50

КГ-ХЛ 5х50
0.065
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КГ-ХЛ 5х50
0.709
км
ООО «Весткаб»
Санкт-Петербург
КГ-ХЛ 5х50
0.200
км
ООО «ЭлектроТехПром»
Пермь
КГ-ХЛ 5х50
0.133
км
ООО «ПромТэк»
Пермь
КГ-ХЛ 5х50
2.141
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КГ-ХЛ 5х50
0.005
км
2 999 700,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КГ-ХЛ 5х50
0.435
км
ООО «Квин»
Пермь
КГ-ХЛ 5х50
0.088
км
ООО «Квин»
Пермь
КГ-ХЛ 5х50
0.151
км
ООО «Кабельный Центр Тюмень»
Тюмень
КГ-ХЛ 5х50
0.900
км
ООО «ОКК»
Одинцово
КГ-ХЛ 5х50
0.012
км
3 832,00 RUB
ИП Мурина Е.В.
Благовещенск
КГ-ХЛ 5х50
1.502
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
КГ-ХЛ 5х50
0.120
км
ООО «Кабельный Центр Тюмень»
Тюмень
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