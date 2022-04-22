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Кабель КГ-ХЛ 5х4,0

КГ-ХЛ 5х4,0
0.677
км
282 400,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КГ-ХЛ 5х4,0
0.027
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КГ-ХЛ 5х4,0
0.340
км
ООО «Весткаб»
Санкт-Петербург
КГ-ХЛ 5х4,0
0.054
км
ООО «Элкаб»
Екатеринбург
КГ-ХЛ 5х4,0
Под заказ
км
ООО «Элетех»
Пермь
КГ-ХЛ 5х4,0
0.010
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КГ-ХЛ 5х4,0
0.095
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КГ-ХЛ 5х4,0
0.084
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КГ-ХЛ 5х4,0
0.050
км
ООО «Спринтэнерго»
Пермь
КГ-ХЛ 5х4,0
0.100
км
ООО «ЭлектроОм»
Екатеринбург
КГ-ХЛ 5х4,0
0.271
км
226 200,00 RUB
ООО «КабельПрофРесурс»
Пермь
КГ-ХЛ 5х4,0
0.026
км
ООО «Гранд-Электро»
Новосибирск
КГ-ХЛ 5х4,0
0.011
км
ООО «Квин»
Пермь
КГ-ХЛ 5х4,0
1.202
км
216,10 RUB
ООО «СибЭлектроКабель»
Томск
КГ-ХЛ 5х4,0
0.148
км
ООО «Энергобаза»
Екатеринбург
КГ-ХЛ 5х4,0
0.006
км
ООО «Кабельный Центр Тюмень»
Тюмень
КГ-ХЛ 5х4,0
0.001
км
ИП Мартюшев Е.А.
Омск
КГ-ХЛ 5х4,0
1.863
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
КГ-ХЛ 5х4,0
3.175
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
КГ-ХЛ 5х4,0
0.867
км
ООО «Энергобаза»
Екатеринбург
КГ-ХЛ 5х4,0
0.036
км
392,80 RUB
ООО «МК Электро»
Челябинск
КГ-ХЛ 5х4,0
3.797
км
322,00 RUB
ИП Мурина Е.В.
Благовещенск
КГ-ХЛ 5х4,0
0.080
км
ЗАО «Кристалл»
Киров
КГ-ХЛ 5х4,0
0.028
км
ЗАО «Кристалл»
Киров
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