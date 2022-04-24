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Кабель КГ-ХЛ 5х2,5

КГ-ХЛ 5х2,5
0.157
км
ООО ТД «Базис»
Екатеринбург
КГ-ХЛ 5х2,5
0.070
км
170 700,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КГ-ХЛ 5х2,5
0.109
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КГ-ХЛ 5х2,5
0.150
км
ООО «Весткаб»
Санкт-Петербург
КГ-ХЛ 5х2,5
0.016
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КГ-ХЛ 5х2,5
2.272
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КГ-ХЛ 5х2,5
0.526
км
ООО «РыбинскКабель»
Рыбинск
КГ-ХЛ 5х2,5
0.003
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
КГ-ХЛ 5х2,5
0.077
км
ООО «РКБ»
Санкт-Петербург
КГ-ХЛ 5х2,5
0.244
км
ООО «Гранд-Электро»
Новосибирск
КГ-ХЛ 5х2,5
0.130
км
172 000,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КГ-ХЛ 5х2,5
0.072
км
ООО «Квин»
Пермь
КГ-ХЛ 5х2,5
0.001
км
ИП Мартюшев Е.А.
Новосибирск
КГ-ХЛ 5х2,5
0.001
км
ИП Мартюшев Е.А.
Омск
КГ-ХЛ 5х2,5
0.336
км
ООО «Кабельный центр-Екатеринбург»
Екатеринбург
КГ-ХЛ 5х2,5
2.154
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
КГ-ХЛ 5х2,5
0.655
км
ООО «Кабельный Центр Тюмень»
Тюмень
КГ-ХЛ 5х2,5
0.343
км
ООО «Энергобаза»
Екатеринбург
КГ-ХЛ 5х2,5
0.080
км
ООО «ЗАЛАН»
Улан-Удэ
КГ-ХЛ 5х2,5
0.189
км
ГК «ЭКСИ» (ИП Ободникова А.В.)
Хабаровск
КГ-ХЛ 5х2,5
2.201
км
206,00 RUB
ИП Мурина Е.В.
Благовещенск
КГ-ХЛ 5х2,5
0.021
км
ЗАО «Кристалл»
Киров
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