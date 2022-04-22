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Кабель КГ-ХЛ 5х16

КГ-ХЛ 5х16
0.531
км
ООО «Энергобаза»
Екатеринбург
КГ-ХЛ 5х16
0.178
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КГ-ХЛ 5х16
0.000
км
ООО «ЭТМС»
Подольск
КГ-ХЛ 5х16
0.570
км
ООО «Весткаб»
Санкт-Петербург
КГ-ХЛ 5х16
0.127
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КГ-ХЛ 5х16
0.008
км
915 300,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КГ-ХЛ 5х16
0.056
км
ООО «Кабельный Центр Тюмень»
Тюмень
КГ-ХЛ 5х16
0.273
км
ООО «ЭлектроОм»
Екатеринбург
КГ-ХЛ 5х16
0.858
км
ООО «Квин»
Пермь
КГ-ХЛ 5х16
0.493
км
858,00 RUB
ООО «СибЭлектроКабель»
Томск
КГ-ХЛ 5х16
0.053
км
ООО «Кабельный Центр Тюмень»
Тюмень
КГ-ХЛ 5х16
0.100
км
550,00 RUB
ООО "ПСО"
Новосибирск
КГ-ХЛ 5х16
0.080
км
935,81 RUB
ООО «МегаСнаб СПБ»
Санкт-Петербург
КГ-ХЛ 5х16
4.000
км
ООО «ОКК»
Одинцово
КГ-ХЛ 5х16
0.304
км
1 284,00 RUB
ИП Мурина Е.В.
Благовещенск
КГ-ХЛ 5х16
0.436
км
ИП Мартюшев Е.А.
Омск
КГ-ХЛ 5х16
1.540
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
КГ-ХЛ 5х16
0.092
км
ООО «Кабельный Центр Тюмень»
Тюмень
КГ-ХЛ 5х16
0.060
км
ООО «Энергоцентр-ЕК»
Екатеринбург
КГ-ХЛ 5х16
1.493
км
1 370,40 RUB
ООО «СибЭлектроКабель»
Томск
КГ-ХЛ 5х16
3.993
км
ООО «Конкорд»
Смоленск
КГ-ХЛ 5х16
2.973
км
ООО «Конкорд»
Смоленск
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