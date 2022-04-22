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Кабель КГ-ХЛ 4х50

КГ-ХЛ 4х50
0.067
км
ООО «Уралкабельпром»
Пермь
КГ-ХЛ 4х50
0.271
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КГ-ХЛ 4х50
0.271
км
ООО «Весткаб»
Санкт-Петербург
КГ-ХЛ 4х50
0.145
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КГ-ХЛ 4х50
0.483
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КГ-ХЛ 4х50
0.126
км
ООО «РыбинскКабель»
Рыбинск
КГ-ХЛ 4х50
0.010
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КГ-ХЛ 4х50
0.008
км
2 758 800,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КГ-ХЛ 4х50
0.034
км
ООО «Кабельный Центр Тюмень»
Тюмень
КГ-ХЛ 4х50
0.053
км
ООО «Квин»
Пермь
КГ-ХЛ 4х50
1.153
км
2 040,00 RUB
ООО «СибЭлектроКабель»
Томск
КГ-ХЛ 4х50
0.000
км
ООО «Кабельный центр-Екатеринбург»
Екатеринбург
КГ-ХЛ 4х50
0.245
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
КГ-ХЛ 4х50
0.952
км
3 460,50 RUB
ООО «СибЭлектроКабель»
Томск
КГ-ХЛ 4х50
0.008
км
ООО «Энергобаза»
Екатеринбург
КГ-ХЛ 4х50
0.151
км
ИП Мартюшев Е.А.
Омск
КГ-ХЛ 4х50
0.018
км
3 680,00 RUB
ИП Мурина Е.В.
Благовещенск
КГ-ХЛ 4х50
0.075
км
ИП Мартюшев Е.А.
Омск
КГ-ХЛ 4х50
0.330
км
ГК «ЭКСИ» (ИП Ободникова А.В.)
Хабаровск
КГ-ХЛ 4х50
0.075
км
1 908,00 RUB
АО «Востоктехторг»
Якутск
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