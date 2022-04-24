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Кабель КГ-ХЛ 4х25

КГ-ХЛ 4х25
0.601
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КГ-ХЛ 4х25
0.492
км
ООО «Весткаб»
Санкт-Петербург
КГ-ХЛ 4х25
0.027
км
ООО «ПромТэк»
Пермь
КГ-ХЛ 4х25
0.020
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КГ-ХЛ 4х25
0.006
км
ООО «Элетех»
Пермь
КГ-ХЛ 4х25
0.227
км
ООО «РыбинскКабель»
Рыбинск
КГ-ХЛ 4х25
0.007
км
ООО «Гранд-Электро»
Новосибирск
КГ-ХЛ 4х25
0.608
км
ООО «Квин»
Пермь
КГ-ХЛ 4х25
0.053
км
ООО «ЗАЛАН»
Улан-Удэ
КГ-ХЛ 4х25
2.737
км
1 162,20 RUB
ООО «СибЭлектроКабель»
Томск
КГ-ХЛ 4х25
0.012
км
600,00 RUB
ООО «КПКС»
Тюмень
КГ-ХЛ 4х25
2.000
км
ООО «ОКК»
Одинцово
КГ-ХЛ 4х25
0.015
км
1 899,00 RUB
ИП Мурина Е.В.
Благовещенск
КГ-ХЛ 4х25
0.000
км
ООО «Кабельный центр-Екатеринбург»
Екатеринбург
КГ-ХЛ 4х25
0.813
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
КГ-ХЛ 4х25
0.108
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
КГ-ХЛ 4х25
0.983
км
ООО «Конкорд»
Смоленск
КГ-ХЛ 4х25
0.093
км
ИП Мартюшев Е.А.
Омск
КГ-ХЛ 4х25
2.802
км
ООО «ТД «Толедо»
Нижний Новгород
КГ-ХЛ 4х25
0.800
км
ЗАО «Кристалл»
Киров
КГ-ХЛ 4х25
0.204
км
ЗАО «Кристалл»
Киров
КГ-ХЛ 4х25
1.000
км
ООО «Камский кабель»
Пермь
КГ-ХЛ 4х25
0.483
км
ЗАО «Кристалл»
Киров
КГ-ХЛ 4х25
0.410
км
1 060,00 RUB
АО «Востоктехторг»
Якутск
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